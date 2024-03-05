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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بغزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمالي القطاع. كاميرا الجزيرة نقلت الصورة والوضع من هناك.
5/3/2024