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الضغوط الداخلية والخارجية تتزايد على حكومة الاحتلال لوقف الحرب
تتزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في غزة بعد أن هاجم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي عددا من أعضاء الحكومة واتهمهم بعدم تقدير إنجازات الجيش في غزة.
كما أثار التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين ردود فعل متزايدة نددت بسياسات الحكومة، وأبرزت خلافات وصراعات بين أعضاء الحكومة بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة.
وقال نتنياهو: "توجد ضغوط كبيرة على إسرائيل من الداخل والخارج لوقف الحرب قبل أن نحقق كل أهدافنا، ومنها اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بأي ثمن، ونحن لسنا على استعداد لدفع أي ثمن".
5/3/2024