مظاهرة حاشدة بلندن تندد باستمرار الحرب واستهداف المدنيين في غزة

انطلقت في لندن مظاهرة شارك فيها عشرات الألاف منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فإن هذه هي المظاهرة الوطنية الـ11 منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وقال إن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار فورا، وإيقاف الإبادة الجماعية ومكافحة المجاعة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومحاسبة إسرائيل على جميع الجرائم التي ترتكبها في غزة.

وأشار بعض المتظاهرين إلى ضرورة إيصال صوتهم إلى حكومة بلادهم التي تشارك بشكل مباشر في الحرب على غزة، على حد قولهم.