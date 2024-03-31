قصف إسرائيلي لنازحين وصحفيين بباحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيام النازحين في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

اقرأ المزيد