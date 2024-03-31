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قصف إسرائيلي لنازحين وصحفيين بباحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح
استهدفت غارة جوية إسرائيلية خيام النازحين في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
واستهدفت الغارة الجوية أيضا صحفيين لديهم خيام في المنطقة نفسها، وقالت إحدى الصحفيات إنهم فوجئوا بالقصف الإسرائيلي، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الصحفيين الذين يتخذون من تلك الخيام مكانا لإنجاز مهامهم الصحفية منذ نزوحهم من شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المستشفى للجزيرة إن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر مستشفى شهداء الأقصى.
تقرير: أشرف أبو عمرة
31/3/2024