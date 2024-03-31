غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم المغازي بغزة

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.