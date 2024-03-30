مظاهرة في أمستردام تطالب بوقف الإبادة الجماعية والوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

طالب متظاهرون في أمستردام بمحاكمة المسؤولين عما وصفوها بالإبادة الجماعية وبالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد طالب المتظاهرون بالوقف الفوري لإطلاق النار، وجلب المسؤولين عن جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي.

وأضاف أن المظاهرة التي دعت إليها منظمات حقوقية فلسطينية وهولندية طالبت الحكومة باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الحرب في غزة.