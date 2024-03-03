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مظاهرات في برلين تتهم الحكومة بتمويل القصف الإسرائيلي على غزة

شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة داعمة لغزة ردد خلالها المتظاهرون هتافات تتهم الحكومة بتمويل القصف الإسرائيلي على غزة.
3/3/2024