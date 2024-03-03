شهادة معتقلة سابقة بسجون الاحتلال: اعتقدت أنهم سيعدموننا

روت نبيلة المعتقلة السابقة من قطاع غزة ظروف اعتقالها من طرف قوات الاحتلال أثناء اقتحامهم مدرسة تابعة لمنظمة إغاثة اللاجئين “الأونروا” في القطاع.

حيث أكدت أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا المدرسة التابعة للأونروا وأمروا الرجال بخلع ملابسهم واقتادوا النساء إلى المسجد لتفتيشهن.

وأضافت نبيلة -التي قضت 47 يوما داخل السجون الإسرائيلية- أنها تعرضت للتفتيش والاستجواب تحت تهديد السلاح، وأنها شعرت بالرعب لدرجة أنها اعتقدت أن الجنود الإسرائيليين سيعدمونها.

ووصفت صعوبة الأوضاع التي يعيشها المعتقلون، وقالت: "تجمدنا من البرد وأجبرنا على البقاء جاثين على ركبنا، وكنا مكبلي الأيادي ومعصوبي الأعين وأقدامنا مقيدة بالسلاسل".