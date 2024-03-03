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شاهد.. مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين وسياراتهم برام الله

بثت قناة الجزيرة مقاطع فيديو تظهر مستوطنين إسرائيليين يهجمون على منازل الفلسطينيين ويحرقون سياراتهم في قرية بُرقة شرقي رام الله.
3/3/2024