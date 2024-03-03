أصوات من غزة.. قصص مؤلمة لفقدان الأهل تحت الأنقاض

قد يكون الأصعب من قصص دفن أهل غزة لأحبائهم، قصص من تركوا عائلات وأحباء وأصدقاء تحت الأنقاض، بينما منعهم الاحتلال وحصاره من لحظة الوداع الأخيرة.