شاهد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بداية الفيديو أن استهداف الجنود الإسرائيليين تم بقذيفة "تي بي جي" (TBG) في محيط مستشفى ناصر الطبي غربي خان يونس.

وبحسب المشاهد، فقد تحصن الجنود في أكثر من شقة ضمن البناية السكنية المستهدفة، قبل أن يتم استهداف إحداها بالقذيفة، مما أدى إلى تناثر الشظايا بكل مكان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للتحصينات"، مشيرة إلى أنه تم إيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر.

وأضافت أن مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لإخلاء القتلى والجرحى بصفوف جيش الاحتلال.