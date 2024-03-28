دراسة: أغلبية الأميركيين يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

أظهرت نتيجة استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” أن أغلبية الأميركيين يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، في تحول ملحوظ منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت الأرقام التي خلص إليها الاستطلاع إلى تراجع نسبة التأييد لإسرائيل بـ10% مقارنة باستطلاع مماثل أجري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقا للدراسة فقد بدا جليا أن دائرة المعارضة الشعبية للحرب الإسرائيلية، آخذة في الاتساع، فما بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ومارس/آذار الجاري، تراجعت نسبة المؤيدين الأميركيين للعمليات العسكرية الإسرائيلية من 50% إلى 36%.

كما كشفت الدراسة أن هناك منحنيات تحول كبيرة في الرأي العام الدولي تميل بشدة نحو إدانة إسرائيل بعد نحو نصف عام من المجازر في غزة وعشرات آلاف الشهداء والجرحى، والمجاعة والحرمان من المساعدات الإنسانية.