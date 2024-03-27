3 شهداء و15 جريحا جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مخيم جنين

أسفر قصف بالطائرات الإسرائيلية المسيّرة عن سقوط 3 شهداء و15 جريحا في حارة الدمج وسط مخيم جنين.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد استخدمت عناصر المقاومة أغطية بلاستيكية بين الحارات والأزقة لحجب رؤية ورصد سيارات وممتلكات المواطنين وقصفها بواسطة طائرات الاحتلال المسيرة.

وأضاف المراسل أن القصف جاء بعد عملية عسكرية لجيش الاحتلال استمرت حتى صباح اليوم في مدينة ومخيم جنين أسفرت عن تدمير البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.