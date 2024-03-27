واشنطن تسمح بتمرير قرار لوقف الحرب في مجلس الأمن ثم تفرغه من مضمونه

بعد 5 شهور من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو قرار تتوفر حيثياته منذ الأسبوع الأول من الحرب.

وخلال الشهور الماضية، عجز المجلس عن إصدار قرار يدخل في صميم عمله بسبب الفيتو الأميركي الذي كان غيابه سببا في صدور القرار الأخير بعدما فشلت محاولات تمرير 3 محاولات سابقة.

لكن المسؤولين الأميركيين سارعوا إلى إفراغ القرار من قوته بقولهم إنه غير ملزم، وهو حديث يعني من وجهة النظر الأميركية حق إسرائيل في مواصلة الحرب.

تقرير: فوزي بشرى