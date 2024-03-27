إسرائيل بالمرتبة الـ15 ضمن أكبر مستوردي الأسلحة

تحتل إسرائيل المرتبة الـ15 بين أكبر مستوردي الأسلحة، وتستحوذ على 2.1% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

وأشار تقرير فيديوغراف بثته الجزيرة إلى أن 69% من واردات السلاح لإسرائيل تأتي من الولايات المتحدة، إضافة إلى أن جميع الطائرات المأهولة لديها أميركية الصنع.

وأضاف أن 30% من واردات السلاح الإسرائيلي مصدرها ألمانيا بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

كما تحتل إسرائيل المركز الثالث بين مستوردي الأسلحة الألمانية، وتستورد 15% من مكونات الطائرات "إف-35" من بريطانيا.