شهادات أطفال روضة المصباح بغزة التي غيرت الحرب حياتهم

لم تسلم المدارس في غزة من الحرب، وتحول بعضها إلى ركام. ومن بين هذه المدارس روضة المصباح شمالي القطاع التي غيرت الحرب يوميات أطفالها.