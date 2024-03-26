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شاهد.. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية على عسقلان

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها على عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.
26/3/2024