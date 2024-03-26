"ساحة حرب".. دمار هائل بالمناطق المتاخمة لمجمع الشفاء بغزة

رصدت كاميرا الجزيرة دمارا كبيرا لحق بالمناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف، الذي خلّف عددا من الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم.

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