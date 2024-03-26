مدة الفيديو 03 minutes 16 seconds
"ساحة حرب".. دمار هائل بالمناطق المتاخمة لمجمع الشفاء بغزة
رصدت كاميرا الجزيرة دمارا كبيرا لحق بالمناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف، الذي خلّف عددا من الشهداء والجرحى لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم.
وُسمع بوضوح اشتباكات متواصلة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في المناطق الجنوبية والشمالية للمجمع الطبي، بموازاة قصف مدفعي متواصل وتصاعد أعمدة الدخان.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على منازل المواطنين ودمرت بعضها، كما نسفت بنايات كبيرة وحرقت شققا سكنية، إضافة إلى اعتقال عدد من الرجال، وإجبار النساء على النزوح جنوبا.
تقرير: أنس الشريف
26/3/2024