الجيش الإسرائيلي يقصف خيمة للنازحين بالمواصي جنوبي قطاع غزة قبيل الإفطار

شن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على خيمة للنازحين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة التي دعا السكان إلى التوجه إليها باعتبارها منطقة آمنة.

وأدى القصف إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من النازحين الذين كانوا يستعدون للإفطار.

وقال مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة إن عددا كبيرا من النساء والأطفال والمدنيين كانوا بداخل الخيمة التي استُهدفت بعدة صواريخ، فضلا عن آخرين كانوا يجلسون بالقرب منها.

ونقلت الجزيرة حالة الدمار التي لحقت بموقع القصف، وقال أحد النازحين إنهم فوجئوا بالقصف الذي أدى لاستشهاد عدد كبير من النازحين قبيل موعد الإفطار.

تقرير: أشرف أبو عمرة