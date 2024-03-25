مدة الفيديو 02 minutes 53 seconds
مشاهد قتل مسيّرة إسرائيلية مدنيين بغزة تثير غضب مشرعين أميركيين
أصبحت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة عن قتل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شبانا بخان يونس جنوبي قطاع غزة مادة تعرض في قنوات أميركية ويُطلب من مشرعين أميركيين التعليق عليها.
وعرضت قناة "إم إس إن بي سي" المشاهد، وطلبت من عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس فان هولين التعليق على مضمونها، فوجدها مروعة وأكد الحاجة للتحقيق في إدارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحرب، وإجراء مراجعة مستقلة بشأنه، بل وإخضاعه للتحقيق.
تقرير: محمد رمال
25/3/2024