مشاهد قتل مسيّرة إسرائيلية مدنيين بغزة تثير غضب مشرعين أميركيين

أصبحت المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة عن قتل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شبانا بخان يونس جنوبي قطاع غزة مادة تعرض في قنوات أميركية ويُطلب من مشرعين أميركيين التعليق عليها.

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