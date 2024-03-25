دمار وشهداء بقصف إسرائيلي على منزلين شرقي مدينة رفح

رصدت شاشة الجزيرة الدمار الكبير الذي حلّ بمنزل عائلة الكرد في منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح جراء قصف إسرائيلي أثناء تناولهم طعام الإفطار.

وأسفر القصف عن استشهاد عدد من النساء والأطفال، وتدمير المنزل المكون من عدة طوابق.

كما أظهر الفيديو مشاهد دمار كبير حل بمنزل عائلة عيسى في حي الجنينة بمدينة رفح أيضا، والذي استشهد عدد من أفراده، إضافة لعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي آخر سبب دمارا لمنازل مجاورة أيضا.