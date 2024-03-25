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خريطة التطورات الميدانية في أسدود ومحاور غزة
تبعد أسدود نحو 30 كيلومترا عن الحدود الشمالية لقطاع غزة، ومساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا. وقصفت كتائب القسام -كما أعلنت- مدينة أسدود برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت أسدود برشقة صاروخية عنوانها "أسدود تحت نيران القصف، وما زال هناك المزيد".
وتأتي هذه التطورات في أسدود بالتزامن مع قصف إسرائيلي وعمليات اشتباك في محاور بغزة مثل بيت حانون، وشرق جباليا والمناطق الغربية من غزة.
تقديم: عبد القادر عراضة
25/3/2024