خريطة التطورات الميدانية في أسدود ومحاور غزة

تبعد أسدود نحو 30 كيلومترا عن الحدود الشمالية لقطاع غزة، ومساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا. وقصفت كتائب القسام -كما أعلنت- مدينة أسدود برشقة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

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