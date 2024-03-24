مهند النجار.. طفل آخر ينضم لقائمة شهداء سوء التغذية والجوع

انضم مهند النجار (5 أعوام) إلى قائمة الأطفال الذين استشهدوا جراء سوء التغذية والجفاف. وتوفي مهند في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت والدة الطفل إنهم حوصروا في مدرسة بدون أكل ولا شرب، وإن زوجها أخذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنها فقدت ابنها، لكنها صابرة من أجل ابنها الثاني.

وبحسب ما أكد الصحفي رامي أبو طعيمة، فهناك زيادة في عدد الشهداء من الأطفال الذين يشتكون من سوء التغذية وقلة الطعام في قطاع غزة.