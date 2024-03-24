"طوفان الأقصى" تتسبب بهجرة الاستثمارات ورجال الأعمال من إسرائيل

بدأت ثروات المستثمرين والشركات المالية الهروب بشكل غير مسبوق من السوق الإسرائيلي منذ الإعلان عن قيام الدولة اليهودية عام 1948.

ووفقا لتقرير أعده محمد فاوي فإن عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة أسقطتا لدى رجال الأعمال فرضية "الدولة الآمنة" التي يمكن أن يتحقق فيها ازدهار اقتصادي.

ودفع هذا الواقع المستثمرين الإسرائيليين إلى الاحتماء بالخارج ونقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص.

ووفق دراسة أجرتها شركة "فيوشن في سي" بتل أبيب فإن 80% من الشركات الإسرائيلية الجديدة عام 2023 تم تأسيسها في ديلاوير الأميركية، كما توقفت استثمارات ما قبل التأسيس بالشركات الناشئة في الربع الأخير من عام 2023.

كما أشارت الدراسة إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي بالربع الأخير من عام 2023 بنسبة 60%، في حين انخفض عدد الصفقات والمستثمرين لنفس العام بنسبة 33%.