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سرايا القدس تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وقذائف الهاون
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لما قالت إنها رشقات بالصواريخ وقذائف الهاون استهدفت بها مستوطات غلاف غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب مدينة غزة.
وأظهرت المشاهد التي بثتها الجزيرة مقاتلي السرايا يستهدفون مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة.
وكما جاء بالفيديو، فقد استهدف المقاتلون منشأة تجهيزات لوجستية وأمنية داخل كيبوتس ناحل الموز ومنظومة القبة الحديدية.
24/3/2024