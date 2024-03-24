سرايا القدس تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية وقذائف الهاون

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لما قالت إنها رشقات بالصواريخ وقذائف الهاون استهدفت بها مستوطات غلاف غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب مدينة غزة.

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