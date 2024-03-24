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زوارق جيش الاحتلال تستهدف قوارب صيد فلسطينية غرب رفح

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لزوارق حربية تابعة لجيش الاحتلال تستهدف قوارب صيد فلسطينية غرب مدينة رفح جنوبي غزة.

 

 

24/3/2024