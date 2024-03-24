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احتراق منازل وشقق سكنية جراء قصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لاحتراق منازل مواطنين فلسطينيين وعمارات وشقق سكنية جراء قصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء في مدينة غزة.
24/3/2024