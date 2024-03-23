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قذيفة الياسين تخلد ذكرى مؤسس حماس بعد 20 عاما من استشهاده
بعد 20 عاما من اغتيال الاحتلال الإسرائيلي مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين، لا يزال الشهيد المقعد حاضرا في المشهد السياسي والميداني المقاوم في فلسطين وخاصة بقطاع غزة.
ويحضر اسم المؤسس لحركة حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، مع كل قذيفة "الياسين" المضادة للدروع، التي كان لها دور بارز في أداء كتائب القسام واستهدافها لآليات وجنود جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة.
تقرير: سلام خضر
23/3/2024