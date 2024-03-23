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دمار كبير عقب توغل جيش الاحتلال بمنطقة البركة جنوب دير البلح
رصدت كاميرا الجزيرة الدمار الكبير الذي أحدثته آليات جيش الاحتلال في المنازل والمزارع في منطقة البركة جنوب دير البلح بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بعد توغلها في عملية عسكرية لعدة ساعات.
وبحسب مراسل الجزيرة، فقد سبق للاحتلال أن أعلن المنطقة "آمنة"، ودعا المواطنين والنازحين للتوجه إليها، غير أن قوات الاحتلال توغلت بشكل مفاجئ حتى جنوب حي البركة بدير البلح، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
23/3/2024