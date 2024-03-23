دمار كبير عقب توغل جيش الاحتلال بمنطقة البركة جنوب دير البلح

رصدت كاميرا الجزيرة الدمار الكبير الذي أحدثته آليات جيش الاحتلال في المنازل والمزارع في منطقة البركة جنوب دير البلح بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها بعد توغلها في عملية عسكرية لعدة ساعات.

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