الجزيرة ترصد شهادات متطوعي الإسعاف حول قصف دوار الكويت بغزة

رصدت شاشة الجزيرة شهادات من داخل المستشفى المعمداني بمدينة غزة لمتطوعين ساعدوا في إسعاف الجرحى الذين استهدفهم الطيران الإسرائيلي في دوار الكويت بغزة أثناء مشاركتهم في توزيع الطحين.

وأظهر الفيديو ازدحام طرقات المستشفى بالجرحى وجثث الشهداء، إضافة إلى جهود الأطقم الطبية وهم يسعفون الجرحى بما توفر لديهم من معدات وأدوات.

وقال بعض المتطوعين إن الجوع الذي تسبب في هزال أطفالهم ونقصان أوزانهم هو ما دفعهم للخروج لمنطقة دوار الكويت للحصول على الطحين، وإن قوات الاحتلال قابلتهم هناك بالاستهداف والقنص المباشر.