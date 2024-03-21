المقاومة تعيق خطط الاحتلال لتطويق منطقة مستشفى الشفاء بغزة

عادت المنطقة الشمالية من قطاع غزة والمنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء إلى الواجهة مجددا لليوم الثالث على التوالي بعد الـ 166 من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقا لتقرير تفاعلي أعدته سلام خضر الجزيرة فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الإحاطة بمستشفى الشفاء من أكثر من ناحية، ولكنها تقابل بمقاومة قوية أعاقت جهودها لتطويق المنطقة وظهر ذلك من خلال الفيديوهات التي بثتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والملاحظ أن فصائل المقاومة لا تحتاج -كما أظهرت الفيديوهات- إلى أعداد كبيرة من العناصر حتى تتمكن من التصدي للآليات الإسرائيلية المتوغلة.