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27 شهيدا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

انتشلت جثامين 27 شهيدا من تحت ركام منزل استهدفته الطائرات الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
20/3/2024