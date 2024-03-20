"هحاريم" لواء عسكري إسرائيلي جديد للعمل على جبهتي لبنان وسوريا

شكلت إسرائيل لواء عسكريا جديدا للعمل على الحدود مع سوريا ولبنان، وتحديدا في مناطق جبل الشيخ وجبل دوف ومزارع شبعا المحتلة.

ويحمل اللواء الجديد اسم "هحاريم" (لواء الجبال)، وسيكون تحت مظلة في فرقة باشان 210 في الجيش الإسرائيلي، وسيحل بدلا من لواء "الحرمون 810" الحالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء الجديد شُكّل كجزء من الرد العملياتي على الوضع في الحدود الشمالية، وسيبدأ نشاطه خلال الأسابيع المقبلة.

وتم تعيين العقيد ليرون أبلمان ليكون أول قائد للواء الإقليمي الجديد.

تقرير: أحمد جرار