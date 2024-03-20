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الطائرات الإسرائيلية تستهدف منزلا بمخيم النصيرات في غزة

انتشلت جثامين 15 شهيدا من تحت ركام منزل استهدفته الطائرات الإسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
20/3/2024