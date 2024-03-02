هل استخدمت إسرائيل سلاح التجويع قبل العدوان الحالي على غزة؟

تندرج المذبحة التي عرفت بمجزرة الطحين في شارع الرشيد بقطاع غزة ضمن مسار في حرب تجويع مستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة.

والجوع هو سلاح حرب عندما يكون نتيجة، ويكون انعدام الأمن هو السبب، والأمن الغذائي يعني عدم القدرة على الوصول المنتظم إلى ما يكفي من الغذاء الآمن والضروري للنمو والتطور الطبيعي، وقطاع غزة يعاني من السبب، فانعدام الأمن الغذائي في القطاع يعود لسنوات ما قبل الحرب.

ويستعرض هذا التقرير تفاصيل استخدام إسرائيل سلاحَ الجوع ضد الفلسطينيين قبل الحرب الحالية بقطاع غزة.

تقرير: سلام خضر