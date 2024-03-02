غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم يبنا جنوب غزة

استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم يبنا برفح جنوبي قطاع غزة.