الجزيرة ترصد المشاهد الأولى عقب الغارة الإسرائيلية التي أحدثت مجزرة مستشفى تل السلطان

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو مؤلمة للحظات التي أعقبت الغارة الإسرائيلية على خيام للنازحين قرب مستشفى تل السلطان للولادة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا.

وأظهر الفيديو الجثث والأشلاء على الأرض، وجهود المتطوعين وهم يعاونون أطقم الإسعاف في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن 50 شخصا آخرين من بينهم أطفال أصيبوا بجراح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الخيام وتجمعا للمواطنين النازحين بجوار بوابة المستشفى، وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشهداء أحد طواقم الإسعاف.