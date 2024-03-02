أصوات من غزة.. قصص نزوح مؤلمة

في أكثر من 6 مدارس نزوح، تحيطها خيام في جباليا شمالي قطاع غزة، تمتزج قصص ألم الفقد الشخصي والجماعي بواقع مأساوي يصعب وصفه بالكلمات. شاهد قصص بعض من يعيشون هناك.