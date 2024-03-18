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تعرف على تفاصيل اعتقال إسماعيل الغول
كشف مراسل الجزيرة عن تفاصيل اعتقال الجيش الإسرائيلي لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول أثناء وجوده بمجمع الشفاء الطبي مع صحفيين آخرين، حيث يتخذون من المستشفى مركزا إعلاميا في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت.
وفي ظل انقطاع الاتصالات عن جميع أنحاء محافظات قطاع غزة.
وقال إن إسماعيل كان موجودا فجر اليوم في الساحة الخارجية لمجمع الشفاء عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي المجمع، وقام مباشرة باعتقال مراسل الجزيرة وعدد من المسعفين والأطباء واعتدى عليهم بالضرب، ثم نقلهم لجهة مجهولة.
تقرير: هشام زقوت
18/3/2024-|آخر تحديث: 18/3/202403:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)