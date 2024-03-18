تعرف على تفاصيل اعتقال إسماعيل الغول

كشف مراسل الجزيرة عن تفاصيل اعتقال الجيش الإسرائيلي لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول أثناء وجوده بمجمع الشفاء الطبي مع صحفيين آخرين، حيث يتخذون من المستشفى مركزا إعلاميا في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت.

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