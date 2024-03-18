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القضية الفلسطينية.. الجرح الغائر والحق المسلوب
لا تزال القضية الفلسطينية جرحا غائرا في الجسد العربي، الذي يقف اليوم بين عاجز متفرج وغاضب بلا قدرة، فيما يدفع أهل غزة من دمهم دفاعا عن أرضهم المحتلة.
وعلى مدى المأساة لم تكف محاولات التدليس السياسي والثقافي والفني "لكي يتبادل القاتل المحتل موقع الضحية مع ضحيته وكي ينسى الدم النازف فيضع الأخ يده بيد قاتل أخيه"، لكن الحقيقة أكبر من زيفها فأطفال العرب يتحدثون اليوم عن فلسطين وشبابهم يسألون عما أريد طمسه.
تقرير: فاطمة التريكي
18/3/2024