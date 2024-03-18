القضية الفلسطينية.. الجرح الغائر والحق المسلوب

لا تزال القضية الفلسطينية جرحا غائرا في الجسد العربي، الذي يقف اليوم بين عاجز متفرج وغاضب بلا قدرة، فيما يدفع أهل غزة من دمهم دفاعا عن أرضهم المحتلة.

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