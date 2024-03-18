الجزيرة ترصد دخول شاحنات مساعدات إلى مخيم جباليا

رصدت الجزيرة وصول عدد من شاحنات المساعدات إلى مخيم جباليا شمالي غزة، وتم تخزينها بأحد مراكز الأونروا في انتظار توزيعها على السكان.