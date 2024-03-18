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الجزيرة ترصد دخول شاحنات مساعدات إلى مخيم جباليا

رصدت الجزيرة وصول عدد من شاحنات المساعدات إلى مخيم جباليا شمالي غزة، وتم تخزينها بأحد مراكز الأونروا في انتظار توزيعها على السكان.
18/3/2024