شاهد.. توزيع كميات محدودة من الطحين على أهالي مدينة غزة

رصدت شاشة الجزيرة عمليات توزيع كميات محدودة من الطحين على أهالي مدينة غزة بعد حصار فرضته قوات الاحتلال لعدة أشهر.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد أشرف زعماء العشائر على عمليات توزيع الطحين على المواطنين، الذي تم تقسيمه إلى في أكياس صغيرة زنة 5 كيلوغرامات، بهدف توزيعه على أكبر عدد من المواطنين.

وطالب بعض المواطنين بأن تتم زيادة أعداد الشاحنات الداخلة إلى شمال عزة وأن يتم تنظيم توزيع المساعدات الغذائية بصورة أفضل.