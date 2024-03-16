شهداء في استهداف ثان لمنتظري المساعدات بغزة خلال 24 ساعة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة، شمالي القطاع، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

ويواجه أهالي المنطقة صعوبات في انتشال جثامين شهداء الاستهداف الأول، بسبب استمرار جيش الاحتلال في إطلاق النار بشكل كثيف في محيط المكان، بينما استغل عدد منهم مرور سيارات تابعة لوكالة الأونروا لنقل مصابين وجثث شهداء من المنطقة.

وقد ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأول على الدوار إلى 37 شهيدا، إضافة إلى 131 جريحاً.