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الجزيرة ترصد آثار قصف منزل في النصيرات وسط غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة عندما قصف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة. وقد راح ضحية القصف 36 شهيدا، أغلبهم أطفال ونساء.
16/3/2024