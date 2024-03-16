الجزيرة ترصد آثار قصف أوقع 49 شهيدا بأحد منازل مخيم النصيرات

رصدت الجزيرة آثار قصف لمنزل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أوقع 49 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل إحدى العائلات وعلى مربع سكني كامل فسوتهما بالأرض، مما أسفر عن سقوط 49 شهيدا.

ووصف أحد شهود العيان القصف الذي وقع بأنه يشبه الزلزال، في حين قال شاهد آخر إن القصف الإسرائيلي يستهدف المدنيين من الشعب الفلسطيني وخصوصا الأطفال والنساء.