شاهد.. إنزال حمولة سفينة المساعدات الإسبانية "أوبن آرمز" بسواحل غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لإنزال حمولة سفينة المساعدات الإنسانية الإسبانية “أوبن آرمز” البالغة 200 طن من المواد الغذائية بسواحل غزة.

وتم إنزال حمولة السفينة التي أبحرت من قبرص إلى سواحل غزة عبر زوارق صغيرة إلى الشاطئ بواسطة منظمات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أظهر الفيديو جهود تحميل الشاحنات بالمكعبات الإسمنتية الكبيرة وركام المنازل التي قصفها جيش الاحتلال من وادي غزة بغرض إنشاء لسان بحري يسهل عمليات تفريغ السفن في منطقة البيضة بمنطقة شمال وادي غزة.