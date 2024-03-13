تساؤلات بشأن حرص واشنطن على إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

يثير العمل على افتتاح ميناء بحري لنقل المساعدات إلى سكان قطاع غزة فيما المعابر البرية المتاحة مغلقة دون سبب مقنع تساؤلات بشأن دوافع هذه الخطوة.

وبينما تعمل الولايات المتحدة على إنشاء الميناء وإسقاط المساعدات جوا فإن قنابلها التي تزود بها إسرائيل لا تزال تتساقط فوق رؤوس الغزيين دون توقف.

وبعد 5 أشهر من الحرب يواصل الغزيون صمودهم في وجه آلة الحرب التي ألقت عليهم أطنانا من المتفجرات دفعت كميات أقل منها بكثير دولا كبرى للاستسلام خلال الحرب العالمية الثانية.

تقرير: ماجد عبد الهادي